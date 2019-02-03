感謝資收大軍 暖男連4年贈年節禮盒送暖

（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）新竹市鄭姓男子感佩個體業者平日從事資源回收的辛勞，連續4年透過新竹市環保局贈送春節禮盒，「資收大軍」感動直呼「他是暖男無誤」。

新竹市長林智堅今天表示，默默付出的資源回收個體業者是資源回收體系重要一環，但也是常被社會遺忘的弱勢一族。

林智堅指出，一位不願具名的「暖男」鄭先生，已連續3年關懷新竹市的「資收大軍」，今年農曆春節前夕，再透過環保局轉贈經濟實惠的白米及香腸禮盒，為個體業者春節加菜。

新竹市環保局長江盛任表示，環保局也關懷個體業者，加碼致贈環保餐盒，除於寒冬增加一份暖心餐盒相伴外，同時鼓勵他們協助落實「裸買裸賣」環保行動，自備餐盒到店家消費，從消費者源頭開始減少垃圾量，一起守護環境愛地球。

江盛任指出，今年將持續雇用47位低中低收入戶、身心障礙及60歲以上長者，組成資收大軍，協助執行資源回收工作，讓資源循環利用，持續守護地球。

中高齡年長個體業者彭先生表示，他與妻子在資收大軍工作已2年，本身就是資源回收個體戶，在多個社區協助資收物清理工作。

彭先生說，近年回收物變賣價格下跌，嚴重影響生計，他們很珍惜這份工作，雖收入微薄，但可減輕經濟壓力，對生活開銷緩解許多，除了感謝竹市環保局的幫助，也感謝愛心人士捐贈年節食品禮盒，能夠讓家人在春節加菜，直呼「他真是暖男啊。」（編輯：管中維）1080203