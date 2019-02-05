蔣月惠出書 開春簽書會鐵粉遠道支持

因咬女警爆紅的屏東縣無黨籍縣議員蔣月惠（前右）出書，「其實我會怕：孤鳥鬥士蔣月惠的傳奇人生」5日在屏東女中舉辦簽書會，有來自中、北部等地粉絲特地到場支持。（蔣月惠提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年2月5日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）因咬女警爆紅的屏東縣無黨籍縣議員蔣月惠出書「其實我會怕：孤鳥鬥士蔣月惠的傳奇人生」，今天上午在屏東女中舉辦簽書會，有來自中、北部等地粉絲特地買書到場支持。

「其實我會怕：孤鳥鬥士蔣月惠的傳奇人生」由自由撰稿人郭顯煒主動找蔣月惠寫她的人生故事，郭顯煒表示，蔣月惠去年7月爆紅後，被主流媒體及政治人物圍剿的情形，讓他很想為蔣討公道，主動聯絡要為她寫書。

郭顯煒的寫書計畫一度因羅騰園肢體殘障協會不合法而暫停，直到蔣月惠去年11月以最高票當選連任第一選區議員，才開始進行，郭顯煒表示，他想讓讀者真正認識這位「優秀的政治人物」。

蔣月惠表示，看完這本書，她感動得潸然淚下，郭顯煒把她的人生描繪得淋漓盡致，過往總覺得自己是一塊沒用的破抹布，只有黑白，無法添加任何色彩，這本書讓她重新咀嚼過往人生，驀然回首，發覺自己竟是一塊好料。

去年從新竹高中畢業的翁姓重考生特地從斗六搭自強號到屏東參加簽書會，翁姓學生表示，他們這一代年輕人對政治很失望，他希望有更多像蔣月惠這樣有善行的政治人物能出來為民喉舌。

新書由郭顯煒與出版社暖暖書屋簽約，每賣一本，有4成將捐贈給羅騰園，12日將在台北舉辦新書發表記者會。（編輯：唐聲揚）1080205