新北推機車好行 提高騎士安全

（中央社記者林長順新北10日電）新北市是機車數最多縣市，為改善機車用路環境，新北市交通局推出「機車好行」計畫，開放部分內側車道讓機車行駛、設置機車左轉專用道並改繪高抗滑標線等措施，提高騎士安全。

機車是「肉包鐵」，騎乘平穩性容易受外在環境影響，國內常見以汽車為主的車道配置、待轉空間不足及天雨易滑環境，是機車族事故風險較高的主因，新北市交通局全面檢視機車環境後，兩年前推出「機車好行」計畫。

這項計畫包括「好左轉」、「高抗滑」、「易辨識」、「增空間」及「少停等」等多項改善措施，並率先全國創新，包括設置左(迴)轉專用道、T字路口待轉區LED輔助燈光、非號誌化路口叉路標線LED貓眼及調整離峰時間號誌短週期運作等，有效提升機車用路安全與便利性。

道路配置只有兩個車道的道路，通常內側車道為禁行機車，而機車行進時常為閃避路邊違停或公車、計程車停靠，而駛入禁行機車車道遭取締或發生事故。

交通局對多處車道重新配置，取消內側禁行機車，讓機車可以行駛內側車道，增加行車空間。目前全市兩個車道的道路都已經完成改善。

在T字路口部分，因規定機車須兩段式左轉，但受限路口較狹窄常有待轉區空間不足，或有與直行車輛動線衝突問題，故在道路寬度允許下，規劃了機車左轉專用道配合專用號誌來加以紓解。

另外，為提升T字路口機慢車待轉區夜間辨識度，交通局首創機慢車左轉待轉區LED輔助燈光，在中和區橋和路與橋安街T字路口試辦後成效良好，事故件數減少5成以上。交通局已陸續擴大在全市所有機車待轉區實施。

交通局表示，現行道路標線抗滑係數，中央規範為45BPN，不過，在下雨天機車行駛會有打滑情形，新北市府在機車量較高的橋梁、路段提高標線抗滑性達到65BPN，即與柏油相當，提升機車行車安全。

經過兩年多的實施，改善成效相當不錯，也獲得不少機車族的肯定。交通局表示，道路交通事故產生原因多元，希望藉由交通工程手段，營造友善機車騎乘環境，有效降低機車肇事率。（編輯：李亨山／黃于）1080210