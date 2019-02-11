基港大樓將擴建 可從空中花園眺望基隆港

（中央社記者王朝鈺基隆市11日電）近年郵輪旅客人數激增，位於基隆港東岸的基港大樓已不敷使用，港務公司決定擴建。基隆市長林右昌今天說，今年8、9月就能看到新客運大樓，有空中花園平台可眺望基隆港，。

基隆市和宜蘭縣府上午舉行新春團拜，林右昌受訪指出，基隆港東岸客運大樓在農曆年前已經核准建照，港務公司在年後應該就會動工，預計今年8、9月間旅客大樓將煥然一新，空間也會比現在增加一倍以上，提供更好的服務品質，新客運大樓的空中花園平台，也會成為眺望基隆港的新據點。

林右昌說，城際轉運站歷經6次流標，農曆年後招標應該會比較順利，正式動工後，城際轉運站樣貌就會逐漸浮現。中正公園景觀電梯也會再次招標，相信今年就可以看到雛形，至於屬於5、6年級生共同記憶的中正公園兒童遊樂場整建也會在今年動工，希望在年底前初步完成。

另外，宜蘭縣長林姿妙在新春團拜時也表示，新的一年首要目標就是拚觀光，4月份將親自率團赴上海參加旅遊推介會，吸引各國民眾到宜蘭旅遊，相信只要有人潮就有錢潮，拚出宜蘭好經濟。

林姿妙並期勉同仁在嶄新的一年繼續努力，政策規劃應以縣民為本，實現「推動公托育幼及免費午餐」、「建立經濟黃金廊道」、「堅定守護宜蘭環境」3大幸福政策，讓縣民幸福有感，讓年輕人安心成家，出門上班拚經濟。（編輯：吳佳穎）1080211