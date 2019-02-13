外籍騎士環島警相助 友人臉書貼文感謝

12名菲律賓籍遊客來台騎自行車環島旅遊，因錯估時間，大年初二晚間在花蓮市區找不到棲身處，幸好花蓮警分局員警幫忙解決。遊客回到菲律賓後，特別請台灣友人撰寫感謝文貼上臉書，感謝台灣警察熱情協助。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 108年2月13日

（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）12名菲律賓籍遊客騎自行車環島遊，因錯估時間，年初二晚來到花蓮市區找不到棲身處，所幸花蓮警分局員警幫忙解決。遊客事後請台灣友人將感謝文貼上臉書，讓「美事」傳開。

花蓮警分局今天表示，二月初，12名菲律賓籍愛好自行車運動的車友組成環島騎士隊來台旅遊，車隊於年初二晚間抵達花蓮市，在尋找住宿地點時，以為只要簡單的吃住應該不成問題，沒想到當天花蓮市區的旅館及民宿幾乎都客滿，以致找不到地方過夜。

警方指出，經幾番折騰，這群外籍騎士在又飢又累狀態下來到花蓮警分局尋求協助。員警陳禮方、歐芳妤、劉霈沂得知車友們窘境後，立刻協助尋找能休息住宿的場所。

警方表示，派出所同仁也幫忙提供食物，並協助這批菲律賓籍車友能儘快能夠休息，車友們事後得知所吃的便當，竟是員警們的晚餐，這樣的人情味，讓這群外籍車友留下深刻的印象。

車友們回到菲律賓後，為表達感謝，請台灣友人撰寫感謝文貼上臉書。在文中，菲律賓籍騎士們特別感謝在相片中幾位台灣員警的熱情協助，讓他們環島1000多公里的行程劃下完美句點。（編輯：戴光育）1080213