台北燈節登場 捷運西門站周邊道路交管

（中央社記者劉建邦台北16日電）「2019台北燈節」今晚登場，台北市政府規劃將在捷運西門站旁的主展演區進行開幕點燈活動。警方從下午5時起，管制成都路、漢中街、衡陽路等附近道路，呼籲民眾注意。

台北市警察局發布新聞稿表示，「2019台北燈節」活動從16日起至24日止，為期9天在中華路一段（忠孝西路二段至成都路）、忠孝西路一段（人行道）、北門廣場、交8廣場等地舉行。

警方說，今晚7時至8時30分，位於捷運西門站旁的主展演區舞台將舉行開幕點燈儀式，預估將吸引大批民眾前往觀賞。

警方表示，台北燈節交管時間從下午5時啟動，至晚間9時30分，管制路段包含成都路（西寧南路-中華路）、漢中街（成都路-長沙街，內江街-長沙街管制往北車道）、衡陽路（中華路-延平南路）。

警方說，活動期間視北門廣場人潮聚集情形，管制中華路與延平南路口，且禁止車輛行駛延平南路，並封閉忠孝西路與延平北路路口東側行人穿越線。

警方表示，為維護活動交通安全及秩序，燈節期間（16日至24日）每天下午3時至深夜11時，禁止大貨車及聯結車通行市民大道、鄭州路以南，中山南北路以西，愛國西路、桂林路以北，環河南、北路及康定路以東範圍內道路。

警方指出，燈節活動期間，將加強取締周邊中華路、成都路、忠孝西路等路段違規停車。活動期間中華路、忠孝西路沿線交通勢必壅塞，呼籲提早改道行駛，東西向可改行長安西路、市民大道、愛國西路及和平西路；南北向建議改行重慶南路、中山南路及環河南路。（編輯：李錫璋）1080216