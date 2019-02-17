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澎湖慶元宵 武轎踩街祈福平安龜吸睛

最新更新：2019/02/17 20:31
由澎湖武轎總會所舉辨「2019西巡慶元宵武轎踩街」活動，17日晚間在縣府前點燃「起馬炮」後，14頂各具特色的武轎也依序遶境馬公市區，踩街祈福中央社 108年2月17日
由澎湖武轎總會所舉辨「2019西巡慶元宵武轎踩街」活動，17日晚間在縣府前點燃「起馬炮」後，14頂各具特色的武轎也依序遶境馬公市區，踩街祈福中央社 108年2月17日

（中央社澎湖縣17日電）上元玩三瞑，澎湖元宵節文化季系列活動，今晚由「西巡慶元宵武轎踩街」拉開序幕，獲得全球綠色百大旅遊的南寮村，更推出以海漂廢棄物所製作的「福求平安龜」，更是另類鬧元宵活動。

由澎湖武轎總會所舉辨「西巡慶元宵武轎踩街」活動，今晚在縣府前點燃「起馬炮」後，來自全縣14頂各具特色的武轎，依序展開遶境馬公市區踩街祈福，各武轎、電音七彩眩目，不時噴出數公尺高的陣陣火焰，令人驚呼，加上煙火與蜂炮此起彼落，馬公街頭熱鬧非凡，為年後掀起首波文化觀光熱潮。

已連續二年獲選全球百大綠色旅遊的澎湖南寮村，今年保寧宮元宵節慶，特別朝環保的方向，利用岸際淨灘所回收的各種海漂廢棄物「浮球」，總共挑選了大小不一的500粒各式浮球，在社區理事長陳有擇和志工的合力堆疊下，完成這隻國內首見的八米大的福求（浮球）平安龜，供奉在廟埕前廣場，於元宵節乞龜活動中展示供民眾乞求。

元宵玩三瞑，澎湖全縣各地200多座大小廟宇，都有乞龜等習俗，除了有傳統肪片龜、米包龜、蛋糕龜、麵線龜、果凍龜、金錢龜、龍龜、黃金龜，今年還有丁香龜和首見的浮球平安龜等，形形色色，令人目不暇給。（編輯：陳俊碩）1080217

澎湖離島傳統農村「南寮村」獲選2018年全球百大綠色旅遊勝地，配合元宵乞龜文化，村內今年以海漂浮球打造一隻「福求（浮球）平安龜」，環保又吸睛，17日點燃燈光，別有一番風情。中央社 108年2月17日
澎湖離島傳統農村「南寮村」獲選2018年全球百大綠色旅遊勝地，配合元宵乞龜文化，村內今年以海漂浮球打造一隻「福求（浮球）平安龜」，環保又吸睛，17日點燃燈光，別有一番風情。中央社 108年2月17日
保留澎湖傳統聚落風情的傳統農村「南寮村」再度獲選全球百大綠色旅遊勝地，今年村民以海漂浮球打造「福求（浮球）平安龜」，搭上元宵乞龜文化特色，既環保又吸睛。中央社　108年2月17日
保留澎湖傳統聚落風情的傳統農村「南寮村」再度獲選全球百大綠色旅遊勝地，今年村民以海漂浮球打造「福求（浮球）平安龜」，搭上元宵乞龜文化特色，既環保又吸睛。中央社　108年2月17日
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