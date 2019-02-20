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紫南宮正月十六吃丁酒 10萬人開心吃平安

最新更新：2019/02/20 10:50

（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）南投縣竹山鎮紫南宮今天舉辦吃丁酒民俗活動，上萬公斤雞酒、白飯、菜湯、素食至少供10萬人享用，信眾湧入開心吃平安，場面熱鬧。

紫南宮今天舉辦「吃丁酒，吃平安」活動，廟方準備1萬公斤麻油燒酒雞、2000瓶紅標料理米酒，再將水、酒以10：1比例調配，降低酒精濃度，還有以韭菜、豆皮、肉末、白米做成的3000公斤「割稻飯」及乾麵，雞酒配飯麵主食，讓信眾吃得安心又飽足。

遊覽車上午一輛接一輛駛入，數千人排隊等著拿雞酒，後方烹煮區大爐火力全開，志工盛湯的手沒停過，一碗接一碗遞出，穿著南投義消制服的志工則抬著大桶雞酒不斷補充，民眾端著紙碗大快朵頤，現場百張圓桌滿座，場面熱鬧，竹山警方則穿梭會場防止宵小做案。

來自彰化縣田中鎮的卓姓男子說，受朋友邀請，他今天第一次來紫南宮吃丁酒，嚐起雞肉很軟嫩、味道很香；來自新竹的鍾姓女遊客說，跟團搭遊覽車要去屏東看台灣燈會，得知紫南宮今天辦吃丁酒活動，行程特地安排繞進來吃雞酒，真的很好吃。

紫南宮管理委員會主委莊秋安說，今天是紫南宮年度重要日子，廟方準備雞酒、米飯等讓信眾「吃平安」，今年最特別是素食準備分量比去年多兩倍，還有鹹、甜等十多道素食料理，例如素食蚵仔酥，多樣菜色滿足更多素食者，葷、素至少可供10萬人享用。

紫南宮所在地社寮早期有習俗，如果夫妻添丁，就要在農曆正月15日以閹雞祭拜、感謝紫南宮土地公，廟方隔天將供品煮成「麻油雞」讓附近居民享用，就是「吃丁酒」，早年是地方盛事，隨著紫南宮聲名遠播，如今每年都有全台信眾特地來品嚐。（編輯：翁翠萍）1080220

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