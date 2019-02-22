新北立委補選造勢 綠打總統牌藍3市長合體

總統蔡英文（中）22日晚間到新北市參加新北市雲林同鄉會新春團拜活動，不忘為民進黨提名新北市立委補選參選人余天（右3）造勢拉選情。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年2月22日

（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市三重立委補選進入緊鑼密鼓階段，綠營打總統牌，蔡總統今晚在新春團拜推薦參選人余天，盼獲支持。藍營則有人氣高漲的3名市長韓國瑜、侯友宜、盧秀燕將合體力挺參選人鄭世維。

第9屆立法委員新北市第3選舉區缺額補選，參選人將於25日抽籤決定號次。民進黨籍參選人余天與國民黨籍參選人鄭世維，近期都請出大咖造勢。

總統蔡英文今天晚上特別在參加新北市雲林同鄉會春節團拜時，與總統府祕書長陳菊、黨籍立法委員蘇巧慧等、新北市議員廖宜琨等一起推薦余天。

總統除感謝雲林同鄉會在她多次選舉時的支持，也在拱手團拜、合影時，拜託大家支持站在她左手邊的余天。另外，前行政院長賴清德23日上午將陪同余天在大同南路市場掃街拜票。

鄭世維今天上午先到新北市議會參加國民黨團書記長交接，曾擔任台北縣議員的他說，回到娘家倍感親切，盼望在議會黨團成員加持下，可以為國民黨在新北市贏得第3席立委。

鄭世維明天將在三重小巨蛋前的市前路，舉辦義賣和造勢晚會。請「禿子」高雄市長韓國瑜、「漢子」新北市長侯友宜及「燕子」台中市長盧秀燕，為競選總部新春活動站台。

侯友宜今天在市議會受訪時說，鄭世維與基層很接地氣，也在果菜市場賣菜很久。明天他與韓國瑜、盧秀燕一起合體為鄭加油打氣。

侯友宜說，他的腰部在上星期六因為發紅包扭傷，隔日又去幫台南市立委補選參選人謝龍介造勢，為了拉一名跌倒的記者，又被後面民眾拉了一把，所以傷勢更嚴重，但為了力挺鄭世維，再大的困難、再大的傷勢，都一定會全力以赴打拚。（編輯：吳佳穎）1080222

新北市長侯友宜（右2）23日將與台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜合體輔選國民黨新北市立委補選參選人鄭世維（右3），22日在國民黨新北市議會黨團幹部交接時，侯友宜也不忘大力推薦。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年2月22日

總統蔡英文（前左）22日晚間到新北市板橋區，參加新北市雲林同鄉會新春團拜活動，除感謝雲林同鄉會每次選舉時的支持，也不忘拜託大家支持民進黨籍新北市立委補選參選人余天。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年2月22日