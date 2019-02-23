赴星馬行銷搶訂單 高市府團隊24日啟程

（中央社記者陳朝福高雄23日電）高雄市長韓國瑜明天率團啟程赴星、馬拓銷，交流對象有當地超市及通路商等，除會與貿易商簽約，還將到新加坡大學育成中心參訪和新創業者座談，也安排與亞洲台商總會午宴。

韓國瑜上任後首次出訪，就前往東南亞，24日到28日赴新加坡、馬來西亞，行程定名為「高雄市政府108年赴東南亞新馬地區超市交流暨簽訂合作契約計畫」，隨行媒體逾20人。

高雄市政府指出，行程相當緊湊，24日一早出發先到馬來西亞吉隆坡，隨即拜會貿易商，25日再和貿易商簽約並有一場推廣會，下午轉往新加坡。

26日在新加坡和貿易商、通路商簽約，還有一場晚宴，27日要參訪新加坡大學的育成中心並和新創業者座談，還有一場亞洲台商總會午宴，另有高雄觀光行銷記者會。

針對媒體報導韓國瑜此行出訪將和馬來西亞農業部長、吉隆坡市長會面，但新聞揭露後隨即遭到馬來西亞官方否認，韓國瑜今天受訪時表示暫時不便透露，也還未確定。

不過，媒體還是關注韓國瑜出訪行程中是否會跟星、馬的官方代表會面，其中，有多個午、晚宴行程，以及市府相關簽約或取得大訂單金額等等，都是此行觀察焦點。（編輯：卞金峰）1080223