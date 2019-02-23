畢業一甲子 阿公阿嬤同學會聊回憶

畢業60年的新竹市龍山國小校友，23日齊聚一堂，舉辦10年1次的同學會，「老同學」們開心分享兒時校園趣事，更相約10年後再聚。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年2月23日

（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）畢業60年的新竹市龍山國小校友，今天齊聚舉辦10年一次的同學會，「老同學」們雖然年紀已大，但仍開心分享兒時在學校發生的趣事，相約10年後再聚。

龍山國小第14屆畢業同學會榮譽會長王少白表示，對於年輕時在學校的記憶已逐漸模糊，但每次同學會時，聽著老同學們訴說當年的故事，許多畫面就會從腦海中浮現，相當懷念。

王少白說，畢業至今已舉辦多次同學會，許多同學每次都參加，他認為這次同學會最盛大、最熱鬧。

龍山國小第14屆畢業同學會總幹事楊靜雯表示，每10年會舉辦一次同學會，老同學們雖年紀大了，但對兒時在學校發生的趣事還記得，大家都很珍惜相聚時刻，也期待下一個10年的同學會。

楊靜雯指出，龍山國小第14屆畢業生有152位，今天同學會共有71人出席，大家一起唱兒歌，不少人眼眶泛淚，因為畢業60年後還能齊聚是福氣的事，大家也相約未來10年再相聚。1080223