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高雄鐵路地下化 自立陸橋將功成身退

最新更新：2019/02/26 16:06
高雄市鐵路地下化後，多座陸橋也陸續拆除，繼青海陸橋後，橋齡已42年的自立陸橋也將自28日起封閉並執行拆除作業，讓人車都回歸平面通行。（高雄市政府提供）中央社記者王淑芬傳真　108年2月26日
高雄市鐵路地下化後，多座陸橋也陸續拆除，繼青海陸橋後，橋齡已42年的自立陸橋也將自28日起封閉並執行拆除作業，讓人車都回歸平面通行。（高雄市政府提供）中央社記者王淑芬傳真　108年2月26日

（中央社記者王淑芬高雄26日電）過去為了讓人車避開台鐵縱貫線，高雄市自立陸橋跨越鐵道，提供便利的交通，不過高雄鐵路地下化後，自立陸橋已無用武之地，28日起封閉一個月拆除，未來人車可回歸平面通行。

高雄鐵路地下化歷經約10年，花費約新台幣1000億元改善工程後，台鐵已不再橫阻交通，高雄市計畫以半年的時間拆除青海及自立陸橋等6座橋梁。

自立陸橋興建於民國66年，橋齡已42年，這座橋一直是民眾往返高雄前、後驛必經的橋梁之一，特別的是緊鄰南北貨集散商圈，每每於年節採購時，總是人車壅塞；自立陸橋也算是見證了高雄市商圈經濟的發展。

新建工程處規劃2月28日起封閉橋梁30天，請用路人屆時配合改道。

伴隨著高雄市的城市發展從西向東、由南往北，自立陸橋即將功成身退，一旦拆除後，人車都回歸平面行駛，道路將更寬敞平順。

自立陸橋長度358公尺，路段寬度是12.6公尺，之後路段寬度將拓寬為20公尺，拆除及道路拓寬工程含路邊兩側排水溝建設經費約1億2000萬元，總工期243日曆天，完工後可提供雙向各有一快車道及一混合車道，同時也將合併景觀改善，提升道路品質。（編輯：吳佳穎）1080226

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