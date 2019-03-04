黃偉哲臉書搞笑 公布首波台南主題日

台南市長黃偉哲（前）4日透過臉書公布一段幽默的影片，與敷著台南蘭花面膜的市府同仁一起宣布，21日為「台南蘭花主題日」。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年3月4日

（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市政府推出「台南月月主題日，住宿台南抽百萬機票」活動，市長黃偉哲今天在臉書以幽默影片公布首波主題日為3月21日的蘭花主題日，已有78家旅宿業者配合推出優惠房型。

黃偉哲今天透過臉書公布一段幽默的影片，與敷著台南蘭花面膜的市府同仁一起宣布，首次主題日活動將搭配3月2日至3月11日的台灣國際蘭展盛事，以蘭花為主題，於3月21日星期四推出「台南蘭花主題日」。

台南市政府觀光旅遊局指出，每月的主題日行銷定於平常日，結合旅宿業推出主題日限量住宿優惠專案。遊客憑主題日當日住宿發票或收據可登錄系統，參加「台南大阪及台南香港」來回機票抽獎。

首次台南主題日活動至今有48間飯店、30間民宿業者響應，最低優惠達21折。3月主題日還特別加碼抽價值新台幣3000元的永生蘭忘清潔美膚組禮盒20組。

台南市觀光旅遊局說，3月21日的主題日優惠仍在陸續新增。每個月的活動將由黃偉哲公布，好康優惠也有所不同，歡迎民眾密切注意每月主題與各項好康活動資訊。（編輯：翁翠萍）1080304