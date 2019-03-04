花蓮智慧教育中心啟用 扎根科技教育

（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）花蓮智慧教育中心今天揭牌啟用，花蓮縣政府將透過這個教學平台，讓科技教育向下扎根，為花蓮學子儲備競爭力，也讓花蓮教育的推展邁向新里程碑。

花蓮縣政府爭取花東基金、前瞻基礎建設經費分3年挹注新台幣1400萬元，建置中小學的科技教育平台-花蓮智慧教育中心，設置地點在花蓮縣教育處2樓，規劃有教學活動區、體驗DIY工具區、自造者成果展示區、AR/VR體驗區，還有開放式小型會議空間。

縣長徐榛蔚致詞表示，近年縣府成立教育網路中心，在多位教職員組成團隊努力推動下，讓花蓮縣Coding語言教育推動覆蓋率高達87%，優於全國。若能善用網路資訊的平台，除了強化國民教育之外，勢必能幫助許多在地小農開拓更多銷售通路，同時也讓學童們都能了解花蓮推動食農教育的重要性。

花蓮縣教育處代理處長李裕仁表示，期望縣內學校及教師善用花蓮智慧教育中心強化專業並積極推廣運用，點燃學子對程式教育的學習動機，引導更多擁有程式設計天賦的孩子投入學習。

揭牌儀式後，徐榛蔚等走訪中心內部各學校Maker攤位，欣賞展示的成果，逐一體驗科技結合教育的產品，寓教於樂。(編輯:孫承武)1080304