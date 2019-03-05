把彰化家扶中心當垃圾場 民眾任意丟棄二手衣物

二二八連假後，彰化家扶中心社工在門口發現一個裝滿二手衣物的袋子且散發惡臭，造成社工困擾，經調閱監視器發現為一名男子棄置。彰化家扶表示，目前已不接受民眾捐贈二手衣物，民眾如有物資捐贈需求，希望能先和社工聯絡。（翻攝畫面）中央社記者吳哲豪傳真 108年3月5日

（中央社記者吳哲豪彰化5日電）把家扶中心當垃圾場，二二八連假結束後，彰化家扶中心社工在門口發現裝滿二手衣物的袋子，打開惡臭撲鼻，家扶中心指出，常有人把二手衣物丟在門口，造成社工困擾。

昨天是二二八連假結束後的第一天上班日，財團法人台灣兒童暨家庭扶助會彰化家扶中心的社工要上班的時候，發現有人丟了一個大袋子在家扶中心的大門口，社工將袋子打開，一股惡臭味撲鼻而來，發現裡頭裝滿了用過的衣服、口罩和胸罩等二手衣物。

彰化家扶中心高級事務員林滿麗說，袋子裡的衣服很多沒有清洗，有的破洞，胸罩也有用過的痕跡，而且都已經發霉了，因為這已經不是第一次有人把不要的物資丟在家扶中心門口，因此社工們都感到生氣又無奈。

林滿麗表示，他們調閱家扶中心大門的監視器畫面，發現有1名阿伯騎機車來到大門口，順手把袋子丟到門口後就離開，她今天又在門口遇到丟東西的阿伯，詢問他為什麼亂丟東西，他說只是想說兒子穿過的衣服丟掉很可惜，才會裝袋放在門口，如果家扶中心不想要，他再轉送給流浪漢。

彰化家扶中心主任王震光今天指出，以往只要遇到連續假日，經常有民眾把不要的衣物「捐」到家扶中心門口，但他們早在3年前就已經宣布不接受民眾捐贈二手衣物。

王震光說，有的民眾把家中不要的衣物直接丟到大門口，有的還有破洞，他們考慮到孩子的感受和需求，因此決定不接受捐贈二手衣物，但還是有民眾直接把不要的衣服丟到大門口，他呼籲，民眾如果要捐贈包括衣服在內的物資給家扶中心，希望能先和社工聯絡，這樣才能善用所有資源，照顧弱勢。（編輯：陳俊碩）1080305