向韓粉推薦春藝草地音樂會 文化局謝韓國瑜相挺

（中央社記者程啟峰高雄6日電）前高雄市長陳菊團隊策畫的高雄春天藝術節邁入第10年，高雄市長韓國瑜昨晚透過官方LINE群組向韓粉推薦春藝草地音樂會，高市府文化局今天感謝韓國瑜以行動相挺。

韓國瑜昨晚在LINE群組貼文指出，高雄春天藝術節滿10歲了，今年的開幕大戲首先會在高雄市立美術館舉行「E.T.外星人」與「新天堂樂園」兩檔共4場的草地音樂會。所謂草地音樂會是坐在草地上享受音樂、電影，或喝著紅酒，或酌伴輕食，在春夜微風星光燦爛的高美館草坡，用最輕鬆的方式體驗交響樂。

韓國瑜歡迎市民朋友來體驗經典電影搭配高雄市立交響樂團LIVE演出的絕妙好滋味，並承諾「如果有空，也會到那邊走走，希望可以在美麗的星空下與各位好朋友一起享受電影與音樂交織出的美好夜晚。」

2019高雄春天藝術節兩檔草地音樂會「E.T.外星人」與「新天堂樂園」將在高雄市立美術館面湖草坡登場，共上演4場，其中9日首場「E.T.外星人」未演先轟動票已售光，其餘3場票房買氣也不差。

陳文茜日前在臉書貼文拜託韓國瑜不要停辦草地音樂會，還大肆介紹活動特色，前高雄市文化局長尹立隨後在臉書貼文指草地音樂會是高雄發明的，「之前有規畫才有內容可以被收割」，引發新市府團隊「收割說」之議。

高市文化局對此則不願回應，強調草地音樂會為春藝品牌節目，已累積不少口碑及忠實觀眾，一直頗受歡迎，往年也有未上演票就賣光的紀錄，「感謝市長向粉絲推薦，以行動相挺」。（編輯：黃世雅）1080306