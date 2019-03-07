梧棲彩繪牆吸睛 蔡其昌爭取台中港郵局也加入

立法院副院長蔡其昌（右2）7日邀集相關單位，到台中市梧棲區中華郵政公司台中港郵局會勘，中華郵政公司將編列預算改造外牆，預計年底將有嶄新彩繪牆面，希望成為當地新景點。（蔡其昌服務處提供）中央社記者蘇木春傳真 108年3月7日

（中央社記者蘇木春台中7日電）台中港郵局外牆斑駁，與隔壁去年完成3D彩繪的台電梧棲服務所產生對比，立法院副院長蔡其昌今天邀集相關單位會勘，中華郵政公司將編列預算改造，年底將有嶄新彩繪牆面成為新景點。

台電公司台中梧棲服務所外圍牆，去年5月在蔡其昌爭取下，經當地頂寮里里長與台電梧棲服務所長討論協調，將原先斑駁的外觀以3D立體彩繪改善，由中港高中國中部美術班、靜宜大學美工社合力完成，成為當地拍照打卡亮點，

位於台中市梧棲區四維路上的中華郵政公司台中港郵局，斑駁的外牆與隔壁的台電梧棲服務所產生對比，蔡其昌今天邀集台中郵局副局長尤素珍、台中港郵局經理郭廷豪及頂寮里里長鐘金水等人到場會勘，中華郵政公司決定將編列預算，結合地方特色進行彩繪，預計年底可完工。

蔡其昌受訪表示，台電梧棲服務所3D彩繪牆完工後，獲得民眾及遊客迴響，台中港郵局占地龐大，外牆有53公尺長，成果一定會更好，相信會變成新興打卡景點，對當地居民來說，郵局也展現了敦親睦鄰，郵局又離三井Outlet、頂漁寮公園很近，遊客也能順道前來。

尤素珍表示，中華郵政公司很開心能夠配合地方活化工作，並給予敦親睦鄰的機會，大家有志一同，未來將以在地特色並結合郵局元素，把圍牆彩繪變成大家喜歡的在地新亮點。

提到爭取彩繪緣由，鐘金水說，台電的外牆彩繪完後，許多居民陸續向他反應，認為郵局旁的圍牆斑駁，希望能按照台電的模式來合作，現在爭取到相關單位的允諾，相信結合在地文化特色，能夠更活絡地方。（編輯：吳佳穎）1080307