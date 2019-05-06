大湖工商綜合區 高市府：跳脫舊案爭議重啟申請

（中央社記者王淑芬高雄6日電）內政部都委會決議大湖工商綜合區恢復為農業區，對此高雄市政府都市發展局今天表示尊重，並建議跳脫舊案爭議，未來在重啟新案申請也會全力協助。

媒體日前報導內政部都委會3月19日審議「大湖工商綜合區由工商用地恢復為農業用地案」會議決議提及「高市府干預」，市都發局也澄清「部分陳述內容與事實不符，已發函要求更正」。

都發局表示，湖內工商綜合區案從民國83年到97年「新瑞都時期」爭議不斷，包括逾期開發、違反法規、監察院糾正等紛議，全案早在民國105年陳菊市府就已送內政部都委會審議，歷經二年多。內政部都委會直到今年3月19日才排入議程完成審議，並決議恢復為農業區，對此市府予以尊重，希望外界了解事實經過，不要以訛傳訛。

都發局說明，義聯集團是在107年10月才購入湖內工商綜合區案約8公頃土地，購買價格平均每坪約新台幣3萬多元，與周邊農地價格相當。義聯集團購地時，湖內工商綜合區恢復為農業區案，早在2年前已送進內政部都委會審議，非高市府新團隊可干預。

另外，都發局透過新聞稿指出，日前媒體報導「義聯集團已捐贈30%土地（約3公頃綠地）成為國有地」也非事實。都發局強調，這些土地早在87年由新瑞都公司捐贈後登記為國有土地，與義聯集團權益完全無關。

都發局建議，湖內工商綜合區原開發計畫申請，歷經二十多年紛擾，時空變遷，原計畫實有必要檢討，建議跳脫舊案的爭議，可重啟新案提出申請，以符合當前實際需求。未來重啟新案申請，樂見企業在高雄投資，市府相關局處會全力協助。

依都發局資料，位於湖內區東方路近台一省道（東方設計大學南側）的「大湖工商綜合區」，面積8.1公頃（加計新瑞都公司87年捐贈綠地3.5公頃，共11.6公頃）。84年新瑞都百貨公司取得經濟部推薦函；86年都市計畫發布實施(開發期程：85-89年)；92年監察院糾正原高縣府未恢復為農業區；95年新瑞都破產；97年板信銀行為清算人並於103年繼受開發權。

107年11月工商綜合區產權（8.1公頃）買賣登記予隆元公司 (義聯集團子公司)；108年3月內政部都委會決議恢復為農業區（8.1公頃）。(編輯:孫承武) 1080506