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汰換住商老舊電器 台南首期補助申請踴躍

最新更新：2019/05/07 12:26
台南市政府推動擴大住商老舊電器設備汰換補助，第1期補助額度新台幣1.1億元將用完。圖為老舊電器檢修情形。（台南市政府經濟發展局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年5月7日
台南市政府推動擴大住商老舊電器設備汰換補助，第1期補助額度新台幣1.1億元將用完。圖為老舊電器檢修情形。（台南市政府經濟發展局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年5月7日

（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市政府推動擴大住商老舊電器設備汰換補助，從2月23日公告至今已受理1萬7000多件，第1期補助額度新台幣1.1億元將用完，台南市經濟發展局將受理申請至5月10日止。

台南市政府經濟發展局今天發布新聞稿指出，台南市住商老舊電器設備汰換補助計畫，民國107年至109年補助總額度為新台幣3.8億元；第1期補助金額約1.1億元，額度即將用罄。市府已啟動第2期補助款申請事宜，待經濟部能源局核定後，將再度繼續受理服務業與住宅電器汰換補助申請。

台南市經濟發展局指出，第2期補助金額預估仍有約1.1億元可供補助，有意願申請或來不及完成第1期補助送件者，可先備妥相關資料，待市府經發局公告受理第2期汰換補助申請時再送件。相關申請表單可至設備汰換補助計畫官網、經發局網站下載，或向配合的店家索取。（編輯：卞金峰）1080507

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