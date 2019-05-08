虛擬虎妮6月代言高市觀光 韓國瑜同框加持

（中央社記者程啟峰高雄8日電）YahooTV虛擬偶像「虎妮」將接棒擔任高雄市6月觀光代言人，今天下午首度亮相，與市長韓國瑜同框互動，韓國瑜肯定這項推廣觀光的創意與突破。

韓國瑜下午在高雄福華飯店出席高雄市6月觀光代言人記者會，會中「虎妮」從虛擬世界現身與韓國瑜同台互動，雙方透過零時差的對答，共同推銷高雄在地美食和景點，雙方也用中、英文介紹網路熱搜的各項高雄伴手禮，趣味的虛實互動讓大家感受「虎妮」用科技力帶來的創新行銷力。

韓國瑜見「虎妮」對答如流嘖嘖稱奇，直呼「如果妳是真的，我一定好好抱妳一下」，並肯定這項推廣觀光的創意與突破。

韓國瑜表示，很開心能攜手活力滿滿的「虎妮」，以最親切、年輕的網路語言即時與網友互動，更為觀光市場注入新能量，透過「虎妮」為高雄獻出的獨門絕活，相信更能讓高雄「人進得來」，讓世界看見高雄。

高雄市觀光局邀請Yahoo TV虛擬偶像「虎妮」擔任6月觀光代言人，以創新手法將高雄行銷外地。

「虎妮」也將挾Yahoo TV優勢結合科技力為高雄觀光獻出宣傳絕活，不僅與韓國瑜同框拍攝、透過影音內容與社群互動，推廣中、日文版本高雄觀光系列影片，更將結合「虎妮」擅長的唱歌跳舞與360度影音帶大家看見高雄的美好。

此外，Yahoo奇摩旗下購物中心及超級商城也力挺「虎妮」代言，將在6月當月推出「高雄館」推薦在地吃喝玩樂與好康票券，讓民眾動動手指就能擁有高雄的好康優惠。

「虎妮」是Yahoo TV結合AR/VR技術推出的台灣第一位虛擬偶像，以推廣在地觀光、台日交流為重要目標，受台灣、日本等地超過8萬名粉絲支持喜愛。（編輯：黃世雅）1080508