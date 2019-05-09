奇美博物館推實境遊戲 展場解謎更有趣

奇美博物館推出實境遊戲「穹頂計畫」，民眾可以一起團隊合作，穿梭於各個展廳，透過展品找尋線索，以手機與道具解謎，讓逛博物館更有趣。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年5月9日

（中央社記者楊思瑞台南9日電）奇美博物館開創博物館新玩法，推出實境遊戲「穹頂計畫」。民眾購買遊戲盒後，就能在館內以手機連線進行故事性解謎遊戲，拉近民眾與館藏品的距離，逛博物館更有趣。

奇美博物館副館長廖婉如今天受訪時表示，5月18日的國際博物館日即將到來，呼應今年博物館日主題「博物館作為文化樞紐：傳統的未來」，奇美博物館特別開發時下最流行的實境遊戲，將傳統的展覽場域轉化為流行的潮空間，透過手機科技與互動遊戲，創造全新的看展體驗。

廖婉如表示，「穹頂計畫」實境遊戲是以典藏畫作「音樂的寓意」為發想主軸，配合懸疑推理的故事推進，串起藝術廳、動物廳、兵器廳、樂器廳、羅丹廳、雕塑大道等常設展廳。

她說，遊戲中共有12組解謎任務，包括8個關卡、4條支線。玩家要扮演寶藏獵人團「六奇士」的成員，依循鑑定師留下的包裹，調查名畫「音樂的寓意」背後隱藏的秘密。

廖婉如指出，民眾可以邀請三五好友一起團隊合作。成員們需穿梭於各個展廳，透過展品找尋線索，再輔以手機與解謎道具，才能撥開重重迷霧、破解謎底。民眾可細微觀察館藏品的特色與意義，在博物館學習知識的過程更有趣。

她說，奇美博物館將於5月18日的國際博物館日推出「穹頂計畫」先鋒場，限額開放有興趣的玩家搶先體驗。並在遊戲結束後進行解密講座，邀請奇美博物館代表及遊戲製作人與玩家對談，深度解析遊戲設計內幕。（編輯：黃世雅）1080509