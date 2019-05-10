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高屏大橋機車道車禍多 公路局承諾加寬

最新更新：2019/05/10 19:16
民進黨籍立委鍾佳濱服務處、公路總局三工處、屏東縣警察局交通隊共同前往會勘高屏大橋機慢車道，研議未來交通改善可行方案。（鍾佳濱服務處提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年5月10日
民進黨籍立委鍾佳濱服務處、公路總局三工處、屏東縣警察局交通隊共同前往會勘高屏大橋機慢車道，研議未來交通改善可行方案。（鍾佳濱服務處提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年5月10日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣10日電）高屏大橋機慢車道設計不良，容易發生車禍與回堵，立委鍾佳濱要求徹底改善，給屏東人安全回家的路，公路總局長陳彥伯承諾調整機車專用道寬度。

鍾佳濱在交通委員會質詢指出，高屏大橋每天單側約1萬6000台機車車流量，因為機車專用道寬僅2.5公尺，不只難以安全超車，一旦發生車禍就會嚴重回堵，根據統計自2016年至2018年3年間，高屏大橋共發生238件機車機車交通事故，其中屏東側165件比高雄側73件多出1倍多，研判是屏東往高雄工作的人多。

鍾嘉濱建議將機車專用道調寬至3.5公尺，增加安全超車、側風偏移距離。公路總局長陳彥伯表示，將規畫加寬。

鍾佳濱同時表示，目前全台立體交織路段共有39處，其中6處有建置機車引導，而這6處唯獨高屏大橋沒設置立體高架機車專用道，因此建議設置高屏大橋立體高架機車專用道，讓機車不用先下再上。

陳彥伯表示，將先以號誌控制改善安全問題，再評估施設立體高架機車專用道的可行性。（編輯：黃世雅）1080510

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