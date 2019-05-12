台東縣副縣長張志明 參與國民黨台東立委初選

（中央社記者李先鳳台東縣12日電）台東縣副縣長張志明今天召開記者會，宣布參與國民黨台東立委初選。他說自己不會「當立委還想著選縣長」，暗諷民進黨籍立委劉櫂豪；他還說黨內初選，沒必要辭副縣長一職。

記者會中，包括台東大學副校長魏俊華、中華民國青溪總會總會長傅文鵬、前縣長吳俊立胞姊吳秀蘭等及教育界、台東各社團領導人到場表達支持。

張志明表示，目前僅是黨內初選，沒必要辭副縣長一職。

對於街坊流傳「張志明是宜蘭人，長期在花蓮工作，立委應支持在地人」的疑慮，張志明說，花東兄弟縣緊密相依，過去台東遭到莫拉克颱風襲擊，花蓮縣可支援的大型工程車火速前往災區搶救；去年初花蓮發生大地震，第一個前往災區搶救的就是台東特蒐隊弟兄。只要心在台東，全心全意為台東打拚的人，就是台東人。

張志明指出，若當選立委將全力支持國民黨黨團各項改革，包括年金。延續前縣長黃健庭與縣長饒慶鈴政策，繼續為農產品找市場及通路，為觀光產業爭取更多資源。中央地方一條心，爭取經費打頭陣，不會只是「割稻尾」享成果；且一定會把立委任期做好做滿，不會一邊做立委一邊想選縣長。（編輯：翁翠萍）1080512