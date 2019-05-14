儲備公糧 花蓮0206地震曾派上用場

（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）台灣地區因豪雨、颱風頻仍，常造成不可預期災害，農糧署儲備公糧去年花蓮0206大地震曾派上用場；農糧署東區分署今年準備100公噸公糧白米，無償供應宜花東儲備防救災所需。

農糧署東區分署今天上午舉行供撥儀式，農糧署東區分署長陳昌岑與花蓮縣政府社會處長張逸華出席，將20公噸新期白米交由花蓮縣儲備。

陳昌岑說，在汛期前地方政府可依實際需求申請天然災害儲備食米，今年完成供應宜花東34個鄉鎮市、共117處儲備點，其中宜蘭36公噸、花蓮20公噸、台東44公噸共100公噸白米進儲的工作。

儲備點分散各偏遠村里部落、或對外道路易坍方、交通中斷之處，使民眾在災害發生時無斷糧之虞。若無使用到，將在白米保存期限前一個月，轉為社會救助糧之用。

張逸華說，每年供撥儲備糧，去年花蓮0206大地震發生後，就用到儲備糧。這是天災所用，希望是備而不用，但也發揮物盡其用，在仍保有新鮮度時，未用到的米糧轉作安置、安養機構救助之用，花蓮約有20家左右受惠。

天然災害儲備食米以填充二氧化碳密封方式包裝，每包重量20公斤，保存期限超過一年，可久儲防潮；也有3公斤真空包裝，攜帶方便。（編輯：陳俊碩）1080514