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嘉義鹿草土芒果結實纍纍 封街二度打芒趣

最新更新：2019/05/18 11:07
嘉義縣鹿草鄉167縣道往朴子道路兩旁種滿土芒果行道樹，近期芒果樹結實纍纍，嘉義縣長翁章梁（前右）拿著長竹竿等工具，與鄉親體驗採芒果樂趣。中央社記者黃國芳攝　108年5月18日
嘉義縣鹿草鄉167縣道往朴子道路兩旁種滿土芒果行道樹，近期芒果樹結實纍纍，嘉義縣長翁章梁（前右）拿著長竹竿等工具，與鄉親體驗採芒果樂趣。中央社記者黃國芳攝　108年5月18日

（中央社記者黃國芳嘉義縣18日電）嘉義縣鹿草鄉167縣道往朴子道路兩旁種滿土芒果行道樹，因芒果樹又結實纍纍，鄉公所今天再度封路、開放民眾採土芒果。民眾自製各式各樣採摘工具採芒果，場面熱鬧又輕鬆。

嘉義縣鹿草鄉167縣道往朴子道路兩旁種滿土芒果行道樹，因芒果樹又結實纍纍，鄉公所18日再度封路，開放民眾採土芒果。圖為民眾自製各式各樣採摘工具採芒果。中央社記者黃國芳攝　108年5月18日
嘉義縣鹿草鄉167縣道往朴子道路兩旁種滿土芒果行道樹，因芒果樹又結實纍纍，鄉公所18日再度封路，開放民眾採土芒果。圖為民眾自製各式各樣採摘工具採芒果。中央社記者黃國芳攝　108年5月18日

167縣道旁成排數百棵芒果樹，屬鹿草鄉公所管理財產，過去統一標售由得標民眾採收，但因有民眾不知情採摘挨告。鄉公所自4年前起封路免費開放民眾採芒果，很多長者帶著孫子，拿長竹竿等工具採芒果，重溫童年回憶。

鹿草鄉公所今年4月中旬，曾封閉167縣道鹿草段道路舉辦「鹿草打芒趣」活動，但近期這條路段芒果樹又結實纍纍，鹿草鄉長楊秀玉接獲鄉親反映後，認為落果需派人清除，不如再舉辦一場打芒果活動，讓鄉親再次體驗採芒果樂趣。

鹿草鄉公所今天再度封路、開放民眾採土芒果，嘉義縣長翁章梁、楊秀玉等人也都手持竹竿，與鄉親一起同樂。現場鄉親不僅全家動員，更自製各式各樣採果工具，大家比較誰可以採摘最多，十分有趣。

翁章梁指出，鹿草鄉這種俗稱土檨仔的土芒果已經不多了，早期每到夏季，鄉親都會全家動員採土芒果、吃土檨仔、做檨仔青。鹿草鄉還保有這種大家共享的樂趣，這也是鄉下人的一種小確幸。（編輯：戴光育）1080518

嘉義縣鹿草鄉167縣道往朴子道路兩旁種滿土芒果行道樹，因芒果樹又結實纍纍，鄉公所18日再度封路，開放民眾採土芒果，嘉義縣長翁章梁（右3）也前往與民眾同樂。中央社記者黃國芳攝　108年5月18日
嘉義縣鹿草鄉167縣道往朴子道路兩旁種滿土芒果行道樹，因芒果樹又結實纍纍，鄉公所18日再度封路，開放民眾採土芒果，嘉義縣長翁章梁（右3）也前往與民眾同樂。中央社記者黃國芳攝　108年5月18日
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