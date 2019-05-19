澎湖美麗海灣 300位單車迷樂活體驗

澎湖縣「運動i台灣計畫」單車運動樂活活動，19日清晨集結300多名愛好騎乘自行車民眾從澎湖體育館出發，順著馬公南環至烏崁折返，沿途欣賞澎湖美景。中央社 108年5月19日

（中央社澎湖縣19日電）澎湖縣「運動i台灣計畫」單車運動樂活活動，今天清晨300多位愛好騎乘自行車民眾自澎湖體育館出發，踩踏著兩輪，徜徉在美麗海灣，欣賞馬公南環美景，達到運動樂活目標。

澎湖縣政府辦理「運動i台灣計畫」單車運動樂活活動，今天清晨由澎湖縣政府教育處長謝國村、體育會理事長張偉男等人共同鳴槍後，包括桃園蘆竹自行車隊共300多位民眾，騎乘單車魚貫由體育館出發，順著馬公南環至烏崁折返，全程25公里。

謝國村表示，今早看到這麼多民眾響應單車運動樂活騎乘活動，能夠健身、又能欣賞海景，期盼參與的民眾每年都到澎湖騎乘，留下美好回憶。

澎湖體育會指出，「運動i台灣計畫」單車運動樂活活動，今年舉辦3梯次，參與人數預計共有1000人左右，今天是第1梯次。（編輯：方沛清）1080519