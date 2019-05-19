新北蓋水岸電梯 方便行動不便者堤外運動休閒

新北市長侯友宜（左2）19日主持新月橋水岸電梯啟用儀式，他表示，將持續興建13部水岸電梯，方便長者及孕婦等行動不便的人到堤外河濱公園運動休閒。中央社記者王鴻國攝 108年5月19日

（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市長侯友宜今天主持新月橋水岸電梯啟用儀式並受訪表示，為了方便長者孕婦等行動不便的人到堤外河濱公園運動休閒，將持續各地興建13部水岸電梯。

新北市政府於新月橋新莊及板橋端各興建一部水岸電梯，市府今天進行新月橋啟用儀式，侯友宜除了到場聽取簡報，也實際搭乘電梯並巡視新月橋相關設施，還進一步與身心障礙者一起騎乘手搖式自行車。

侯友宜受訪表示，河濱公園裡面不但保有生態，還沿路有著美麗的彩繪，還可以騎腳踏車運動，是一個最棒的假日休閒好地方。 因此，市府陸續正在蓋水岸電梯多達13座。

他表示，電梯讓長者、孕婦及行動不便等有需求的民眾能更便利親近水岸空間。電梯中彩繪當地的風俗、民情，還可同時容納兩部身心障礙者的腳踏車，讓大家使用起來非常方便。

市府指出，橫跨大漢溪的新月橋連接板橋與新莊，也連結板橋435藝術特區及具悠久歷史的新莊老街，一直是新北熱門的休憩景點，因此，首先在此興建並啟用水岸電梯。以及在大漢橋至華江橋間打造一條新北河濱藝廊，期望提供多元友善、有趣的河濱休憩環境。（編輯：李錫璋）1080519