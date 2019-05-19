培養諸多興趣成創業能量 美髮師轉行做蛋糕

出生新竹縣的陳振良從小喜歡接觸各種領域事物，出社會後做過美髮沙龍、工地上班，也到澳洲打工，如今創業開起蛋糕店，他鼓勵年輕人多培養興趣，能成為未來出路的重要能量。中央社記者魯鋼駿攝 108年5月19日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣19日電）喜歡嘗試的陳振良培養許多興趣，出社會後做過美髮沙龍、工地上班、澳洲打工，如今創業開蛋糕店，他鼓勵年輕人多培養興趣，能成為未來出路的重要能量。

出生新竹縣的陳振良從小喜歡接觸各種領域事物，國中時愛上籃球加入校隊，每天與籃球為伍，高中時因家人期待而就讀國立高中，但他深知「唸書不是我的興趣」，於是想找尋屬於自己的出路，決定轉學。

他說，高中時期比較喜歡打扮，且有親戚是髮型設計師，逐漸對美髮產生興趣，認為學會一技之長對未來出路有幫助，因此不顧家人反對，升高二時轉學私立高中時尚造型美髮科。

高中畢業後服兵役，陳振良在軍中認識來自各地、不同領域的人，眼界逐漸打開；退伍後先到工地上班，做科技廠房消防管線工程，雖屬「體力活」、工作辛苦，但也學會簡易木工、金屬焊接等工程技能。

後來搭上「出國打工熱潮」，陳振良101年到澳洲打工度假，期間認識同樣來自台灣的廚師好友，兩人常在工作之餘借用住處烤箱製作蛋糕，讓他逐漸產生興趣，甚至研發多種口味，賣給當地人品嚐。

回台後，陳振良先到台北美髮沙龍店上班，甚至跟著設計師幫藝人做造型，但薪水不高，無法負擔房租等生活開銷，於是開始找其他出路。

他說，從澳洲回台後，製作蛋糕的興趣未曾間斷，想嘗試靠蛋糕創業，離開沙龍店後，先到早餐店打工，下班後借用店內烤箱製作蛋糕，累積能量。

幾個月後，陳振良在朋友的冷壓果汁店外開始擺攤，用簡易桌子、小木櫃賣起蛋糕「試水溫」，卻逐漸打出知名度、培養出許多忠實顧客，3年前決定回新竹，先在網路經營打知名度，後來轉為餐車擺攤，最後租店面開了「晨良甜點」，正式展開蛋糕店創業路。

「創業不簡單，過程遇到很多挫折。」陳振良說，因為喜歡用新鮮食材，因此費了一番功夫才把所有材料找齊，加上不喜歡添加膨鬆劑等化學品，所以蛋糕需低溫烘烤，時間成本較高。

他透露，工地上班的經驗在創業時派上用場，店內桌椅、吧台與櫃子都是他親手釘製而成，他鼓勵年輕人趁年輕時多接觸各領域事物、培養多一點興趣，都能成為未來出路的重要能量。（編輯：翁翠萍）1080519

「晨良甜點」創辦人陳振良從小喜歡接觸各種領域事物，高中時轉學就讀時尚造型美髮科，做過美髮沙龍、工地上班、澳洲打工，如今創業開蛋糕店。中央社記者魯鋼駿攝 108年5月19日

喜歡嘗試各種領域事物的陳振良培養許多興趣，出社會後做過美髮沙龍、工地上班、澳洲打工，後來靠蛋糕創業開店，店內桌椅、吧台與櫃子都是他親手釘製而成。中央社記者魯鋼駿攝 108年5月19日

出生新竹縣的陳振良從小喜歡接觸各領域事物，出社會後做過美髮沙龍、工地上班、澳洲打工，嘗試靠蛋糕創業的他3年前決定回新竹，先在網路經營打知名度，後來轉為餐車擺攤，最後租店面開了「晨良甜點」，正式展開蛋糕店創業路。中央社記者魯鋼駿攝 108年5月19日