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漢光演習 澎防部進行空投運補等演訓

最新更新：2019/05/24 19:46
國軍漢光演習5月底登場，澎湖防衛指揮部近來也進行島內的日夜間空投物資運補與接收等訓練，實地驗證官兵備戰整備的支援能力。（澎防部提供）中央社 108年5月24日
國軍漢光演習5月底登場，澎湖防衛指揮部近來也進行島內的日夜間空投物資運補與接收等訓練，實地驗證官兵備戰整備的支援能力。（澎防部提供）中央社 108年5月24日

（中央社澎湖縣24日電）國軍年度漢光演習月底登場，澎湖防衛指揮部最近進行島內的日夜間空投物資運補與接收等訓練，實地驗證官兵備戰整備的支援能力。

澎湖防衛部今天發布新聞指出，國軍漢光演習月底在本島實施，澎湖今年並未列入漢光演習地區，但因地處外島的特性與未來戰爭場景，戰略防禦工事更加重要。今年配合在漢光演習前夕，模擬島內遭封鎖，物資缺乏，透過白天、夜幕低垂與敵情威脅較弱時機，以空投方式運送物資與接收訓練，延續部隊戰力。

澎防部最近在漢光演習前夕，分別動員有機步營、裝騎旅與混砲營等官兵，連日來在馬公五德基地內，實施多次日夜間的空投訓練與物資接收等操演，參演官兵都順利完成，展現平日紮實訓練的成果，驗證防區應急戰備整備支援作戰能力。（編輯：黃世雅）1080524

漢光演習前夕，澎防部分別動員機步營、裝騎旅與混砲營等，連日來實施多次日、夜間空投訓練與物資接收等操演，參演官兵都順利完成，展現平日精實訓練成果。（澎防部提供）中央社　108年5月24日
漢光演習前夕，澎防部分別動員機步營、裝騎旅與混砲營等，連日來實施多次日、夜間空投訓練與物資接收等操演，參演官兵都順利完成，展現平日精實訓練成果。（澎防部提供）中央社　108年5月24日
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