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被議員指砂石抽利潤 屏議長周典論否認

最新更新：2019/05/27 18:01
民進黨籍屏東縣議員吳亮慶（圖）27日議會質詢時表示，有人告訴他「標砂石要給議長周典論一點利潤」；針對吳亮慶的指控，周典論下午聲明指出，從未涉入砂石案。（屏東縣議會提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年5月27日
民進黨籍屏東縣議員吳亮慶（圖）27日議會質詢時表示，有人告訴他「標砂石要給議長周典論一點利潤」；針對吳亮慶的指控，周典論下午聲明指出，從未涉入砂石案。（屏東縣議會提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年5月27日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）時代力量立委黃國昌指屏東是貪腐縣，民進黨籍屏東縣議員吳亮慶今天議會質詢直指有人告訴他「標砂石要給議長周典論一點利潤」；周典論則嚴正聲明，從未涉入砂石案。

針對吳亮慶的指控，周典論下午聲明指出，「自擔任民意代表以來，從未涉入砂石業，外界以訛傳訛，純屬子虛烏有，為捍衛個人清白，特此嚴正聲明。」

屏東縣政府發言人黃建嘉也表示，鄉鎮公所是自治機關，鄉鎮長是直接民選。法律之前人人平等，涉有不法要接受法律制裁；若鄉鎮市長能像六都改為區長官派，縣市政府理應負責。

吳亮慶今天在議會質詢表示，一年前就質詢過類似案子，也要求縣府政風室要督導，但都沒有被理會。現在丟臉丟到國會殿堂去，遭指屏東是黑道、貪污的故鄉，「到底是有人不允許查，還是政風室疏忽」。

吳亮慶表示，鄉鎮市的工程招標案涉貪，縣長潘孟安說跟他無關，但「真的跟他無關嗎？」一年多來很多事看在眼裡也很無奈。他說，自己是標砂石的，就有人透露「標砂石要給議長一點利潤，才可以標」。

黃國昌日前在臉書po了張屏東縣涉及工程貪污案的鄉鎮市圖，並在立法院司法及法制委員會質詢提及接獲檢舉，周典論的服務處竟然開設一間營造公司，負責人是周的弟弟周土盛，長期承包屏東縣大小工程，明顯違反當時「公職人員利益衝突迴避法」禁止規定，但屏東縣政府包庇縱容、法務部也沒有依法裁罰。(編輯:孫承武) 1070527

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