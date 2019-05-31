議員質疑大巨蛋錄音檔 柯文哲：建立流程

（中央社記者劉建邦台北31日電）台北市議員阮昭雄今天在總質詢質疑大巨蛋案錄音檔是由市府內部流出。市長柯文哲說，會建立內部會議標準流程；至於被點名的北捷董事長李文宗表示，他非當天會議主席。

民進黨籍市議員簡舒培昨天在市政總質詢時，拿出7段錄音檔，內容提及北捷董事長，時任市長辦公室主任兼顧問李文宗、秘書長張哲揚、法務局長袁秀慧、消防局長吳俊鴻、環保局長劉銘龍、體育局長李再立、大巨蛋籌備處副執行長陳世浩和前都發局長的林洲民去年11月29日在北市府11樓第一準備室討論大巨蛋案，質疑「喬蛋」，引發柯文哲怒批遭「竊聽」。

台北市議會今天下午市政總質詢，柯文哲與局處首長列席備詢。

阮昭雄質詢時，提到簡舒培昨天在議會提及的大巨蛋案錄音檔，要求音檔內的官員列席。

阮昭雄說，這些官員在去年11月29日都有參與會議，市府平時會議是否可錄音，且如何做會議紀錄。張哲揚回應，這非標準作業程序，要錄音、錄影需先預告才是標準程序。

阮昭雄說，柯文哲當時處理前任北市財政局長李述德針對大巨蛋案的錄音檔，把音檔交給當時成立廉政委員會處理，他認為柯處理非常果決，但柯卻沒有質疑當時錄音檔來源。

柯文哲表示，他不清楚市府什麼樣的會議需要錄音，但應該要建立制度。

阮昭雄說，去年11月29日的會議，錄音是否為必然程序，要求李文宗回應。李文宗表示，他不知道有錄音，但他不是當天會議主席，且當時是平常交換意見，也不是正式會議，不會有會議紀錄。

阮昭雄詢問，市府顧問可以找首長召開非正式會議嗎？李文宗說，他在政風處說得很明白，是大巨蛋籌備處有些問題要詢問，才會召開會議，不是由他召開。

阮昭雄認為，市府有內鬼，才讓錄音檔外流。柯文哲回應，應該建立市府會議錄音的SOP。

阮昭雄追問，去年會議匯集那麼多首長討論，卻沒會議紀錄。柯文哲說，他召開的會議也不是都會有會議紀錄；李文宗接著回應，他也會不定時交代相關意見。

阮昭雄要求柯文哲更正昨天提及的「竊聽說」。柯文哲說，他不曉得是否因長期政治惡鬥所致，長官跟下屬應該要有信任關係，並重申，90分鐘會議，只公布7段錄音檔，要不就全部公布，這樣很不可取。（編輯：張銘坤）1080531