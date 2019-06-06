清除oBike逾5700輛 北市府要追討700多萬欠費

（中央社記者陳怡璇台北6日電）共享單車oBike亂象叢生，截至3日，台北市已清除逾5700輛，而負責營運的奧致公司積欠移置費、保管費合計至少新台幣733萬元，停管處已依法追討。

oBike106年5月底在北市試營運，投放約8000輛自行車，新加坡總部去年6月宣布停止營運，台灣子公司奧致去年10月大量裁撤人力，旗下車輛遭四處棄置。

交通局表示，已跟警察局及環保局清查台北市各區巷弄，截至6月3日，總計清理5714輛oBike單車，奧致公司並積欠移置費57萬1400元、保管費逾676萬元，合計至少733萬元，停車管理工程處已經用雙掛號通知奧致公司前來領車並繳費。

交通局指出，5月即發現oBike App停止營運，也跟法務局前往奧致公司登記地址查過，向場地管理人員確認業者已無人處理經營業務，但由於登記地址、商標等都還在，因此相關文件依然會寄到公司，後續將依規定會依行政執行法相關規定，就積欠費用辦理催收及移送強制執行。

交通局表示，若奧致公司不在3個月公告期間來領車，oBike單車將報廢當廢鐵用，希望不要再讓車輛流入市面。

此外，交通局提醒，若有民眾還未收到oBike退還的押金，可循消費者保護程序或打1999陳情，北市府會函告銀行公會給予協助。（編輯：李錫璋）1080606