讓身障友無障礙搭乘 竹市低地板公車增量

新竹市政府交通處6日宣布，市區公車路線「藍線」增設5台低地板公車，駕駛員除需另具備相關設施操作技能外，也提供行動不便或身心障礙乘客相關協助服務。中央社記者魯鋼駿攝 108年6月6日

（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）新竹市政府交通處今天宣布於市區公車路線「藍線」增設5台低地板公車，提升藍線低地板公車的比例，讓長輩、身障朋友、推娃娃車的民眾搭車更方便。

新竹市政府交通處指出，「藍線」是新竹市區最重要的公車路線，其中藍線1區及藍線15區路線貫穿竹市東、西，去年搭乘人數約為243萬人次，佔市區公車總運量的42.2%。

交通處表示，市府去年底向中央申請汰舊換新購車補助，新增5台藍線低地板公車，未來每小時至少有1班藍線是由低地板公車服務。

交通處表示，低地板公車車內地板與地面高度僅30公分左右，對高齡者、行動不便、婦孺、嬰兒推車、持大型行李乘客來說更為方便且安全，盼藉此鼓勵更多民眾搭乘公車。

竹市副市長沈慧虹表示，公車路線優化搭配良好的服務品質，才能完整新竹市的公車系統，吸引更多人搭乘公車，市府近年推動「6大公車優化方案」，持續增加「低地板公車」提升大眾運輸無障礙環境。

沈慧虹說，低地板公車駕駛員除需另具備相關設施操作技能外，也提供行動不便或身心障礙乘客相關協助服務，提醒民眾若遇司機在幫助使用輪椅的乘客，請多點耐心，「社會多一點愛，就會少一點礙」。（編輯：吳佳穎）1080606