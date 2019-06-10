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oBike淪為街頭垃圾 宜蘭全面拖吊

最新更新：2019/06/10 17:26
來自新加坡的無樁式共享自行車oBike兩年前在宜蘭縣投放1900輛，但業者目前已停止營運，這些腳踏車如今成為街頭垃圾，宜蘭縣政府近日已請清潔隊拖吊並集中保管，若業者逾期未領回，將依廢棄物處理。（宜蘭縣環保局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　108年6月10日
來自新加坡的無樁式共享自行車oBike兩年前在宜蘭縣投放1900輛，但業者目前已停止營運，這些腳踏車如今成為街頭垃圾，宜蘭縣政府近日已請清潔隊拖吊並集中保管，若業者逾期未領回，將依廢棄物處理。（宜蘭縣環保局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　108年6月10日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣10日電）共享自行車oBike曾在宜蘭投放1900輛腳踏車，但因業者停止營運，這些腳踏車如今已淪為街頭垃圾。宜蘭縣政府近日已請清潔隊集中保管，若業者逾期未領回，將依廢棄物處理。

宜蘭縣環保局今天表示，來自新加坡無樁式共享自行車oBike，2年前在宜蘭縣投放1900輛，但業者營運至今，明顯管理成效不彰，營運用的APP程式也已經無法登錄，經縣府通知業者也不處理後續問題，導致這些腳踏車遭四處棄置，並占用道路，淪為街頭垃圾。

環保局長周錫福受訪時說，環保局於5月底邀集各鄉鎮市公所、縣府警察局及交通處等單位，研商相關問題，會後決議先請各鄉鎮市公所清潔隊集中保管oBike，先解決占用道路問題。

周錫福表示，6月起，各地清潔隊已開始執行集中保管作業。約在1個月後，將由縣府交通處公告相關回收保管數量等資訊，為期1個月，若業者還是不出面處理，公告期滿後將依廢棄物處理。

他呼籲，民眾若發現有oBike遭棄置、占用道路時，可聯繫所在地鄉鎮市公所清潔隊處理，希望於短期內儘速解決oBike亂象。（編輯：方沛清）1080610

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