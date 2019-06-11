議員批怠惰 柯文哲和市府官員罰站約13分鐘

無黨籍台北市議員陳政忠11日在市議會質詢時批評市府遲未彙整社子島專案計畫作法，接連列舉多項市政政策均未達標，直批怠惰；台北市長柯文哲（前右）和12名局處首長更現場「罰站」約13分鐘。中央社記者謝佳璋攝 108年6月11日

（中央社記者黃麗芸台北11日電）無黨籍台北市議員陳政忠今天質詢時批評柯市府遲未彙整社子島專案計畫做法，接連列舉多項市政政策均未達目標，直批怠惰；台北市長柯文哲和12位局處首長現場罰站約13分鐘。

柯文哲下午出席台北市議會市政總質詢及答覆。

陳政忠質詢首先問到社子島開發案後續將往哪走，並指內政部去年已附帶決議通過，請台北市政府詳加規劃當地住宅及工廠拆遷安置等相關問題，還說柯文哲日前專案報告也允諾將在市政總質詢前彙整此案相關意見，迄今仍未獲答覆。

他批評柯市府此舉只能給「怠惰」兩字，並接連提問包括北投區行義路問題是否改善、台北畜產公司採購案是否有圖利之嫌、台北表演藝術中心相關工程是否延宕，北府公宅政策有無達標和大巨蛋案負責單位為何等問題，並請相關單位首長站上備詢台答覆。

柯文哲答詢表示，針對社子島專案問題，一直在持續溝通、解決。

北市府地政局長李得全說，目前已將當地戶數和門牌號碼逐一整理、列出，進行相關作業；另包括台北市政風室、文化局、都發局、體育局和都更處等相關局處首長也都答覆在進行相關專案作業。

陳政忠不滿柯市府未對相關政策負責，現場叫柯文哲回頭看背後一起備詢的12位局處首長，直批柯市府如此「怠惰」，隨即停止質詢，柯文哲等13人在備詢台「罰站」長達約13分鐘。

最後，陳政忠建請主席、台北市議會副議長葉林傳依議事規則，要求北市府於一周內逐一針對上述問題進行書面答覆，並譴責柯文哲承諾議會的事情都沒做到，是欺騙和怠惰。

葉林傳現場裁示，北市府須於一周內提出社子島專案未來做法的書面答覆。（編輯：李亨山）1080611