雨後污水管沼氣上衝 高雄同地點路面連破3次

高雄市11日下起強降雨，造成部分地區嚴重積水，還有民眾反映路面破損，高市府已派員緊急封路警戒，確保用路人安全。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 108年6月11日

（中央社記者王淑芬高雄11日電）高雄市今天各地降下大雨，大昌路、義華路路面再現坑洞，高雄市水利局不諱言，同地點破了3次，是因為連日降雨，污水管線沼氣無法順利排出，上衝人孔蓋才衝破路面。

高雄市於上午10時許下起滂沱大雨，北高雄包括岡山、阿蓮區有嚴重的積水，市區雖然雨勢較小，但也有民眾反映路面破損，尤其大昌、義華路口已是第3次破損，附近店家懷疑是施工品質及技術問題。

水利局總工程司梁錦淵表示，不是施工或品質的問題。他說，當地處於雨、污水管線匯集處，近日連續強降雨，致管內沼氣無法順利排出，上衝到人孔蓋，路面不堪強大上衝的壓力而爆破。

沼氣衝破的路面約2平方公尺，水利局隨即派員封鎖道路並做交維，，並調度機具人力趁雨勢空檔修護殘破路面。

對於每雨必破的路面，梁錦淵表示，水利局會評估改用浮式人孔，以減輕沼氣上衝的壓力。

至於道路坑洞，工務局養護工程處長林志東告訴中央社記者，雨後會加派人力巡視修補，以今天為例，修補20、30處都屬例行。

水利局也盤整出68處易積水地區整治工程，目前尚有20處規劃設計中，其餘多已發包施工。水利局副局長韓榮華指出，工程經費約需新台幣21億元，包括永安北溝排水、美濃地區排水工程等經費都要向中央爭取補助。

水利局同時找出箱涵管線破損恐危及道路安全的236處，將動用災害準備金約8000萬元修護，確保用路人安全。（編輯：吳佳穎）1080611