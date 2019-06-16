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原日軍靶溝疑雨後土方流入 台南文資處盼改善

最新更新：2019/06/16 13:11

（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市文化資產管理處今天指出，有媒體報導位於台南市北區的歷史建築原三分子日軍靶溝遭到破壞。經現場勘查後只發現有雨後土方流入靶溝內情況，將與地主研商改善方法。

台南市文資處長林喬彬今天受訪表示，昨天接獲記者詢問後就派員前往現勘。發現地主沿歷史建築靶溝定著土地範圍拉設黃色警示帶，範圍外有整地痕跡；距離歷史建築本體約5公尺處有堆置土方，土方並未貼著靶溝堆置，現況周邊未見施工機具。

林喬彬指此處土地現屬私有產權，周邊土地有建商正在開發建案。初步檢視靶溝本體並無明顯遭施工破壞痕跡，也沒有外界質疑部分靶溝磚牆疑似因被挖土機輾壓推倒狀況。現場僅見部分土方坍流入靶溝內，可能為近期大雨所致，將邀集地主及開發單位研擬改善方式。

他說，案地開發單位已委託專業考古團隊針對對工程下挖進行施工監看，經文資處洽詢開發單位及施工監看單位，確認歷史建築定著土地範圍並非施工範圍，施工機具未進入靶溝。

文資處指出，民眾若發現開發單位施工可能損壞歷史建築時，可直接通報文資處；若經文資處認定有毀損事實，將依文資法相關規定開罰。（編輯：翁翠萍）1080616

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