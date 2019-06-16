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宜蘭市行政中心命名遭疑殖民化 更名盼弭平爭議

最新更新：2019/06/16 18:00

（中央社記者沈如峰宜蘭縣16日電）宜蘭市第二行政中心以日治時期首任宜蘭廳長西鄉菊次郎故鄉「龍鄉町」，取名「龍鄉樓」，但遭質疑太殖民化。市公所日前已改為「平安順興樓」，盼弭平爭議。

宜蘭市第二行政中心原為救國團大樓與志清堂，土地屬於市公所，但礙於市公所空間不足，市民代表會曾要求收回救國團土地。經多次協商，2016年市公所價購救國團地上物，土地、建物一併回歸市公所管理。

經整修後，第二行政中心在今年3月啟用，並以西鄉菊次郎出身的鹿兒島「龍鄉町」為名，取名「龍鄉樓」，但後來有人質疑是在紀念殖民統治者，引發地方熱議。

宜蘭市長江聰淵今天受訪時說，經市公所邀請文史工作者討論，並召開兩次專案會議之後，決議更改為「平安順興樓」，並於6月11日更改掛牌完成。

他表示，宜蘭市昔日有東「震平門」、西「兌安門」、南「離順門」、北「坎興門」等城門，各取中間的字結合起來就是「平安順興」4字。「平安順興」近年來是宜蘭市獨特問候語與吉祥話。第二行政中心改為「平安順興樓」，宜蘭市是包容城市，希望爭議就此弭平。（編輯：方沛清）1080616

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