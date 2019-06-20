對登革熱防疫開直播 韓國瑜：有4大緊張害怕

（中央社記者陳朝福高雄20日電）高雄市登革熱疫情增溫拉警報，市長韓國瑜今天在臉書直播中，講解目前登革熱防疫，他有4大緊張害怕，同時也希望外界不要將他相關談話片斷剪輯播放，將他抹黑成「大草包」。

高雄市登革熱疫情三民區已有20例，而位於金獅湖畔的鼎金等里也有群聚疫情，韓國瑜與衛生局長林立人等中午開臉書直播，說明近期對登革熱疫情的防治措施。

韓國瑜說，他有4大緊張害怕，第一是這是70年來最暖冬，第二個周邊國家連最乾淨的新加坡都有4000病例，泰國等也有，今年的登革熱疫情可怕。

韓國瑜指出，第三害怕是病例都為第4型登革熱，與以前的第1型、第2型、第3型不同，民眾沒有抗體，可能造成生命危害，第四大害怕，是今天的高雄跟以前的高雄不一樣，是各界的注目點，如果登革熱爆發不僅打擊城市形象，也將造成觀光客和投資不來，對高雄市影響很大，讓他很緊張害怕。

至於與行政院副院長陳其邁昨天現勘金獅湖市場疫區環境，他問「為什麼高雄會爆發登革熱」的問題被媒體報導後引來網友留言批評無心市政、不專業等，韓國瑜說，他是質疑疫情的爆發點，在探討問題，如果有人要放大並剪輯影片抹黑「大草包」，他也沒有辦法。

韓國瑜表示，他的意思是探討為何疫情都是這個地點開始，大家除了聊，也聽具有醫師身分的陳其邁分析和看法，大家刺激思考，並發現具有滯洪池功能的金獅湖湖水水位太低，考慮把水位提高，如此就會把雜草淹下去，孳生源就會被魚吃掉並降低疫情。

除了韓國瑜已裁示由民政系統協調國軍化學兵加入噴藥消毒作業，林立人也提醒因第4型登革熱臨床症狀較不典型，如果出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等不適症狀，應趕快就醫，目前高雄市已有快篩診所500多家可提供協助。（編輯：黃世雅）1080620