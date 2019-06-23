花2年拍攝 雪霸聖稜樹冠生態片獲多項國際獎

雪霸國家公園表示，森林樹冠層有著豐富多樣的物種生態，因此委外製作「聖稜樹冠」生態影片，歷時2年構思與拍攝完成，獲得多項國際獎，即日起可在雪霸遊客中心觀賞。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年6月23日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣23日電）雪霸國家公園委外製作「聖稜樹冠」生態影片，歷時2年構思與拍攝完成，在休士頓國際影展、美國國際金勳章電影競賽、美國國際短片競賽獲獎，即日起可在雪霸遊客中心觀賞。

雪霸國家公園管理處發新聞稿表示，森林樹冠層有著豐富多樣的物種生態，但由於高度、攀登設備限制，不易到達，學術研究資料有限，一直像是覆蓋著神秘面紗，有賴近年各種攝影器材和攀爬工具普及，讓樹冠層探索成為研究新方向。

雪管處表示，民國98年起投入森林樹冠層的研究，同仁開始自行研究雪見遊憩區樹冠層的「依附植物」，102年也完成高15公尺、專供學術研究使用的樹冠平台和走道，並有植物物候、昆蟲等不同生物類群的研究學者陸續投入，逐步揭開樹冠層生態的神秘面紗。

雪管處表示，2年前委託傳播公司拍攝樹冠層生態影片，用影像記錄了各研究物種間錯綜的關聯脈絡，以及季節交替的不同樣貌，呈現出樹冠層的生物多樣性與生命力，影片內綿延不絕的玉山圓柏林、冷杉林畫面，都令人驚嘆。

雪管處指出，「聖稜樹冠」生態影片獲得多項國際獎，包括美國休士頓國際影展自然環境野生動物類別「白金獎」、美國國際金勳章電影競賽自然環境野生動物類別「最佳紀錄短片」，以及美國國際短片競賽自然環境野生動物類別「最佳短片」與「年度人道主義卓越獎」4項殊榮，對雪管處在樹冠層研究上是相當正面的鼓勵。

雪管處表示，期望透過「聖稜樹冠」生態影片，讓民眾多認識台灣森林生態系的繽紛與寶貴，喚醒國人的保育思維，省思在當代氣候變遷與各樣環境議題下，人類的角色與責任。影片即起在雪管處遊客中心就能免費觀賞。（編輯：張銘坤）1080623