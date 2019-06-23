嘉義公園抓沙蜥 林管處調查移除護生態

（中央社記者江俊亮嘉義市23日電）外來物種沙氏變色蜥入侵台灣，嘉義林管處今天舉辦調查及移除活動，共記錄到23隻、移除10隻。林管處指出，清除雌蜥對壓抑沙蜥族群更有效率。

嘉義林管處表示，沙氏變色蜥在台灣的主要繁殖期約在3至6月之間，林管處希望在沙蜥繁殖期間，能移除具有生殖力的雌蜥，因此，今天在嘉義公園舉辦「移除外來種沙氏變色蜥與保育生物多樣性」活動。

林管處指出，雄、雌沙蜥都有黃色或橘紅色的喉囊，雄蜥體型大於雌蜥，雄蜥在求偶及示威時，會出現喉囊一收一放的招牌動作。雌蜥在繁殖季約可產下2至10隻幼蜥，因此，在防治工作上，清除雌蜥對壓抑族群數量更有效率。

今天由嘉義林管處與嘉義市政府、嘉義大學、真理大學環境教育暨生態保育研究推廣中心、荒野保護協會嘉義分會等單位約140餘人進行調查及移除工作。在今天移除的10隻沙蜥中，分別為雄蜥4隻、雌蜥5隻、幼蜥1隻。

林管處表示，外來入侵種因為人為疏忽，對本土生物造成災難，林管處希望透過在地公民參與，展現維護家園生態環境的決心。

林管處指出，若民眾發現疑似沙蜥蹤跡，可至林管處官網留下資料，林管處與嘉義大學生物多樣性中心會立即進行調查及移除。（編輯：戴光育）1080623