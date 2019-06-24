李文宗邀集大巨蛋會議 柯文哲稱無施壓喬蛋

（中央社記者梁珮綺台北24日電）台北市長柯文哲今天說，去年11月29日，由市府前顧問李文宗邀集各局處首長討論大巨蛋案會議，僅是府內首長的溝通會議，非正式會議，所以沒有施壓、喬蛋問題。

柯文哲說，若真有施壓與喬蛋，大巨蛋案不會在都市設計審議委員會審了3次都沒通過。

柯文哲上午到台北市議會進行專案報告，主題為「有關107年11月29日由市府前顧問李文宗邀集各局處首長討論大巨蛋案會議」。

柯文哲在報告指出，大巨蛋案為台北市政府與遠雄簽訂的BOT案，依照契約，北市府為甲方、遠雄為乙方，而甲方有協助乙方儘速完成工作的義務。

他說，針對大巨蛋案，有些問題還沒解決，李文宗才會召集各局處首長討論，而召開會議的目的是達成共識，才能與遠雄談判，而會議討論5個議題，包括台北機廠交通流量、57輛大客車上客位置、容留人數、14項安全防護工程期程管制及影城與商場1、2樓帷幕外牆施作問題。

柯文哲表示，台北機廠位於體育園區北側，目前由台鐵局管理，未來整體營造計畫尚未定案，是否能將台北機廠交通流量併入考量有待商榷；若要在基地內解決交通需求，大客車必須繞行八德路四段、東興路、基隆路一段、忠孝東路四段，對交通造成衝擊。

各界關注的容留人數，柯文哲說，按照現行法規，遠雄拿到建照與使照後，消防局到場實際測量空間，按照營運面積決定容留人數多寡。

他說，目前環評人數為5萬9833人，防災避難人數由內政部核定，為13萬7963人，但整個大巨蛋園區內部能有多少人，還沒有確定，柯文哲表示，大巨蛋園區內有5棟建築物，若5建物的容留人數為5萬9833人，就沒有什麼問題。

柯文哲重申，希望遠雄在容留人數上採用5萬9833人，先通過，營運後若要增加，再從長計議，「大巨蛋一開幕要裝超過6萬人，太可怕」。

他說，遠雄在興建大巨蛋過程時，不按圖施工，所以被勒令停工，若要復工，必須申請一張新的建照，要拿到新建照，就要通過都審與環評。

他也表示，大巨蛋主場館下挖至地下10.5公尺，逃生疏散不易，而忠孝東路底下有一條80公尺寬的通道，可通至國父紀念館停車場北側用地，目前國父紀念館原則同意提供使用。（編輯：張銘坤）1080624