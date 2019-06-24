議員質疑幫遠雄喬蛋 柯文哲：議員帶風向

台北市長柯文哲（右）24日到台北市議會進行專案報告，主題為「有關107年11月29日由市府前顧問李文宗邀集各局處首長討論大巨蛋案會議」，前市府顧問李文宗（右2）也出席，接受質詢。中央社記者鄭傑文攝 108年6月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）大巨蛋案會議錄音檔流出。台北市議員簡舒培今天質疑，會中擬將環評人數從5萬9833人上修至7萬人，質疑是幫遠雄喬蛋，且未咎責相關人員；台北市長柯文哲重申未上修，認為是議員在帶風向。

民進黨籍台北市議員簡舒培日前在市政總質詢時，拿出北市府前顧問李文宗邀集各局處首長去年底討論大巨蛋案會議的錄音檔，引發外界質疑北市府是召開「喬蛋」會議，簡舒培事後要求針對此案進行專案報告。

柯文哲今天上午列席市議會「有關107年11月29日由市府前顧問李文宗邀集各局處首長討論大巨蛋案會議」專案報告及備詢。

簡舒培首先質詢指出，柯文哲日前說李文宗去年11月底所召集會議為非正式聚會的會議性質，且認為是遭不明人士擷取會議成7段錄音，違反公開透明，但北市府本應嚴格監督大巨蛋公安，直批李文宗當日會議竟要求將大巨蛋環評、容留人數從5萬9833人改為7萬人。

她表示，大巨蛋環評、容留人數在去年9月就由北市都委會決定為5萬9833人，為何李文宗所召開內部會議可要求上修，認為北市府4年前因公安而要求大巨蛋停工，如今是否變成在幫遠雄喬蛋，會議中要求上調人數，竟完全未咎責李文宗和北市府秘書長張哲揚。

簡舒培認為，柯文哲對此案未調查清楚，就來進行專案報告，完全不尊重議會。

同黨籍市議員阮昭雄也表示，柯文哲常說「面對問題、解決問題」，詢問專案報告結論是否未來要朝復工發展，以及有無完工時程表，直批北市府面對遠雄的劇本難道只有「拖」。

無黨籍台北市議員邱威傑（呱吉）則問到，遠雄三番兩次都說大巨蛋都審會遭刁難，若遠雄不在意都審會決議，北市府是否要扮演積極角色，另都審會委員任期已到，重新遴選是否有何標準。

柯文哲表示，大巨蛋為BOT案，環評人數是由相關委員會進行審議，不論審查過不過，北市府都要有內部政策方向和討論底線因應，並重申不會在會議上決定上修環評人數至7萬，還說錄音帶內容有講7萬人嗎，那放出來聽，認為議員是在帶風向。

他說，大巨蛋復工是遠雄的期待，但一定要照公安標準做，並說自己心中沒有時程表，若拖到一個程度，遠雄要思考如何處理，北市府也要有相關策略，若要解約，法律上也要能站得住腳，還說「大巨蛋過不過，我都會被罵」。

台北市都發局長黃景茂補充說明，都委會委員已進行遴選，目前預定27日發布名單。（編輯：張銘坤）1080624