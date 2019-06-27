兩度會勘 南鐵工程沿線古井不列冊追蹤

（中央社記者張榮祥台南27日電）鐵道局5月執行台南鐵路地下化工程沿線首波強制拆除，卻因一口古井爭議而暫緩，台南市文化資產管理處兩度會勘決議不列冊追蹤，由鐵道局決定如何處理古井。

交通部鐵道局中部工程處5月3日清晨7時首度強制拆除台南鐵路地下化工程東區沿線一棟位於工程施工要道、列優先拆除對象的鐵皮屋，卻因鐵皮屋下一口古井而暫緩，文資處專案小組當時趕到現場會勘，決定不列冊追蹤。

文史工作者5月28日再申請提報將這座古井列為古蹟，文資處今天實地勘查水井內部構造和保存狀況，仍決定不列冊追蹤。

文資處人員表示，這口古井屬於過去當地張家聚落居民生活使用的水井，目前聚落紋理已佚失殆盡，古井保存環境和過去聚落、生活空間連結性較為薄弱，文化資產價值未達古蹟指定基準。

文資處長林喬彬說，文資處決定不列冊追蹤這口古井，除非有人再提出新事證申請提報，否則由鐵道局決定如何處理古井。

鐵道局中部工程處副處長李懷谷表示，南鐵主體工程持續進行中，同意拆遷的住戶愈來愈多，鐵道局將繼續溝通協調，但強制拆除作業期程未定。（編輯：吳佳穎）1080627