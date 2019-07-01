新北市全國書法比賽 10日截止徵件

新北市文化局持續主辦全國書法比賽，盼提升研習書法的風氣外，也讓喜愛書法藝術的人也能齊聚一堂，今年賽事初選將於10日截止徵件。圖為2018年決賽情景。（新北市文化局提供） 中央社記者葉臻傳真 108年7月1日

（中央社記者葉臻新北1日電）新北市政府文化局主辦「2019新北市全國書法比賽」，分成國小中低年級組、高年級組、青春組，社會組、樂齡組及身心療癒組等6組，總獎金達新台幣38萬3000元，10日將截止徵件。

新北市政府文化局表示，時下3C科技產品發達，現代人從上班、上課到做作業，幾乎都離不開電腦，拿硬筆寫字的頻率更是逐漸下降。

為了倡導書法藝術，新北市文化局從2014年開始辦理全國書法比賽，提升研習書法的風氣外，也讓喜愛書法藝術的人也能齊聚一堂，歷年來吸引不少來自全國各地的寫字高手報名，甚至有來自香港、日本與中國大陸的作品參賽。

新北市文化局表示，比賽分為初賽及決賽2階段，書寫內容及字數不拘，聖賢格言、典雅詩詞、佳句皆可，初賽以徵件方式辦理，決賽則是「現場書寫」，讓參賽者直接揮毫、一決高下。

比賽組別中，國小中低年級組及高年級組、青春組及身心療癒組，首獎皆可獲得1萬元獎金，樂齡組第1名可獲得2萬元獎金，社會組則可獲3萬元獎金，歡迎喜愛書法的民眾把握報名機會，10日將截止徵件，相關簡章資訊請至文化局網站下載。（編輯：張銘坤）1080701