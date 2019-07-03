睽違17年兩岸宗教直航會香 澎湖天后宮啟航

（中央社澎湖縣3日電）睽違17年後，澎湖與中國大陸泉州天后宮的兩岸宗教直航會香在今天重啟，會香專船－雲豹輪在風雨中駛往泉州石井港後，將展開為期4天3夜的兩岸宗教會香交流活動。

這次的宗教直航會香，仍由澎湖天后宮擔綱，由「金面二媽」領軍前往，澎湖縣長賴峰偉清晨依循傳統祀典科儀後，恭請媽祖與眾神尊登船。

澎湖天后宮主委蔡光明、澎湖在地10餘座宮廟代表及地方人士約500多人一同前往，預計在中午可抵達，泉州方面將有盛大的歡迎儀式。

澎湖縣政府指出，澎湖地區今天受到低壓帶影響，有陣雨或雷雨，平均風速4至6級，最大陣風達9級，澎湖的海上交通大都停航，但宗教直航的專船，在媽祖的庇佑下於風雨中出航。

宗教直航專船抵達後，會香團在中國大陸的4天活動中，將分別前往泉州天后宮、開元寺、南少林寺等宮廟參訪；6日中午將原船駛返澎湖，屆時將有泉州天后宮等50餘名信眾隨船前來會香交流。

澎湖縣政府表示，國民政府遷台後，兩岸宗教首次直航是在民國91年7月23日，當時由澎湖天后宮租用民間的超級星客輪首航泉州天后宮，進行3天2夜的會香交流，當時正是賴峰偉擔任縣長；時隔17年，賴峰偉再度擔任縣長，澎湖與大陸宗教直航再度啟動。（編輯：戴光育）1080703