高雄市登革熱延燒 黃昏市場迫休3天業者無奈

（中央社記者王淑芬、陳朝福高雄4日電）高雄市登革熱疫情延燒，本土病例已經從三民擴大到鄰近左營區，為遏止疫情擴大，市府決定自由黃昏市場休市3天緊急防治，攤商不滿週末備料損失，怒喊無奈盼市府補貼。

攤商怨聲連連，怒批沒有緩衝時間，讓業者為衝假日業績的備料都要平白損失。衛生局簡任技正潘炤穎受訪表示「防疫是專業的事沒有鄉愿的空間」，他說如果沒有短暫的犧牲，一旦疫情擴大，整體市民的損失難以估計。

左營區自由黃昏市場是高雄市知名市場，有逾500個攤商，各式生鮮、小吃美食很受歡迎，是北高雄民眾居家採買的重要市集，更是政治人物選舉拜票不能錯過的重要據點。

衛生局疾管處下午與市場代表協調休市3天防疫，攤商業者都盼過了週末假日再說，以免業者備料及生意損失；不過衛生局堅持沒有鄉愿的空間，業者只能無奈接受。

賣關東煮的吳姓業者說，假日生意是平常日的一倍，早已備足貨源；被迫休市3天，備料無法保鮮。吳姓業者還擔心即使消毒完，恐怕民眾短期內因疫情未降溫也不來消費了。

賣臭豆腐的老闆也怒批事出突然、措手不及；水果攤的老闆擔心剛進貨的櫻桃難以保鮮；火鍋料老闆也怨聲連連，質疑市府防疫績效差，才讓疫情擴大，希望市府補貼損失。

業者說，自由黃昏市場除了農曆春節假期之外，天天營業，這次破天荒休市3天，心情很鬱卒。

高雄市本土登革熱病例兩天新增4例，截至4日確診33例，其中第33例與昨天第30例為左營區菜公里同住家人；群聚疫情，衛生局不敢輕忽。（編輯：李錫璋）1080704