斗六假日人文市集 文創美食任享受

雲林縣斗六市假日人文市集6日盛大開張，精緻文創、美食小吃等齊聚一堂，現場湧入大批人潮，一旁大草坪上還設有彩繪狗狗裝置藝術，也成為民眾拍照熱點。（斗六市公所提供）中央社記者葉子綱傳真 108年7月6日

（中央社記者葉子綱雲林縣6日電）設在斗六市環保運動公園人行步道的假日人文市集今天開幕，端出精緻文創、在地小吃、異國美食、大草坪上彩繪狗，還有大飯店專案要讓民眾享優惠。

斗六市公所積極推動假日人文市集，先是成立市集管理中心，接著廣邀在地業者推出66個商業攤及22個公益攤，要讓到此一遊民眾享盡斗六在地特色，縣長張麗善、副縣長謝淑亞及各界今天參加盛大開幕。

市長林聖爵表示，結合市集、購物、文創、美食和休憩，斗六假日人文市集要讓民眾耳目一新，是親子同遊的好去處。

在大草坪上，72隻彩繪狗公仔供民眾拍照外，也是小朋友的好玩伴，除了文創、美食等，大飯店業者還端出享優惠專案，用餐吃美食，開車享油費補貼，暑假期間正是好時機。（編輯：黃世雅）1080706