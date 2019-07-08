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堆肥中心預定地近民宅 台南白河民眾陳情

最新更新：2019/07/08 13:46
台南市白河區崁頭里民眾反對設置「農業循環資源利用中心」，8日由台南市議員張世賢（右）陪同前往市府陳情，由農業局長李朝塘（中）接下連署書。中央社記者楊思瑞攝　108年7月8日
台南市白河區崁頭里民眾反對設置「農業循環資源利用中心」，8日由台南市議員張世賢（右）陪同前往市府陳情，由農業局長李朝塘（中）接下連署書。中央社記者楊思瑞攝　108年7月8日

（中央社記者楊思瑞台南8日電）行政院農業委員會評估在台南市白河區崁頭里附近設置「農業循環資源利用中心」，因處理禽畜糞便又離民宅不遠，地方民眾聞訊表達反對，今天由市議員張世賢陪同前往市府陳情。

白河區崁頭里長陳惠君、崁頭社區發展協會理事長王西雄等人，上午在張世賢陪同下前往台南市政府民治市政中心陳情，由市府農業局長李朝塘遞接下里民簽署的反對連署書。

張世賢表示，農委會曾表示，選址應鄰近畜牧業集中區，且與民眾住家要有一定距離，但傳出納入評估地點之一的崁頭里農場附近並非畜牧集中區，且與住家的距離非常近，卻要附近居民接受每年幾十萬公噸的動物排泄物，當然民眾一定反對。

陳惠君表示，預定設置的地點與民宅只隔一條馬路而已，如果屆時真的選址在此處，居民一定抗爭到底，且崁頭里每年有重要的民俗活動「東山佛祖遶境」要舉行，會吸引大批遊客；若活動期間飄散異味，也會對活動造成困擾。

李朝塘表示，市長黃偉哲要求農業循環資源利用中心的設置，以零汙染、零臭味、遠離社區為前提。在居民反對情況下不會貿然同意設置，農業局會向農委會轉達地方心聲。（編輯：卞金峰）1080708

行政院農業委員會評估在台南市白河區崁頭里附近設置「農業循環資源利用中心」，因預定地（道路左側）離民宅不遠遭地方居民反對。（張世賢服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年7月8日
行政院農業委員會評估在台南市白河區崁頭里附近設置「農業循環資源利用中心」，因預定地（道路左側）離民宅不遠遭地方居民反對。（張世賢服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年7月8日
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