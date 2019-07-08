林明溱想蓋竹山天梯纜車 盼再創旅遊熱潮

進入竹山天梯園區，一開始是步行沿著陡坡而下，當遊客逛完各景點準備返程，體能大多耗盡，面對爬上陡坡，許多遊客常希望有車可坐，南投縣長林明溱8日指出，可參考澳洲藍山國家公園興建地面纜車系統（圖）。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年7月8日

（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）南投縣長林明溱今天表示，竹山天梯近年來人潮消退，他以澳洲藍山國家公園纜車系統為例，認為可在竹山天梯園區規劃纜車，若地主同意提供土地，再由縣府興建，盼再創榮景。

南投縣竹山天梯是全台第一座階梯式索橋的吊橋，曾風靡一時，但近年來人潮減少，目前封園整建。進入竹山天梯園區，一開始是步行沿著陡坡而下，當遊客逛完各景點準備返程，體能大多已疲累，面對爬上陡坡，許多遊客常喊：「有車可以坐嗎」。縣府曾拋出蓋電梯構想，但一直沒有執行。

林明溱今天在縣務會議分享日前率團考察澳洲見聞時指出，雪梨近郊的藍山國家公園設有地面纜車（纜索鐵路），竹山天梯園區也可比照規劃，興建地面纜車（纜索鐵路），系統也適合攀爬斜坡。縣府研擬邀地主合作，若地主同意提供土地，再由縣府負責興建，盼再創園區榮景。

另外，為安置廬山溫泉業者，南投縣政府在埔里鎮進行福興農場旅館區開發案，是林明溱任內重要計畫之一，對於旅館區開發進度達6成，並完成第二號溫泉井開挖及水質檢驗，林明溱肯定相關局處表現，並指示嚴控進度及品質，要全力打造全國最好溫泉區。

林明溱表示，旅館區第一號井鑽探成功後，日前也完成第二號井鑽探作業，水量符合預期，平均溫度達攝氏40度，碳酸氫鈉值非常高，水質也符合國際標準。目前正鑽探第三號溫泉井，還有第四號井鑽探作業預計明年完成，園區整體工程進度突破6成。

為讓旅館區有更便利交通，縣府新闢聯外道路「投76-1線」，工程於1日舉辦動土典禮。林明溱說，未來園區開發完成後，將會是全國最漂亮、最有水準、環境最優質的溫泉區，為南投縣及埔里鎮帶來更多觀光人潮及經濟效益，並創造青年就業機會。（編輯：戴光育）1080708